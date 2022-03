Bollettino Covid oggi 28 marzo: 30.710 nuovi casi e 95 morti, tasso di positività al 14,5%

Covid, il bollettino nazionale di oggi venerdì 28 marzo 2022. Sono 30.710 i nuovi casi di Covid (59.555 ieri) e 95 i morti (82 ieri). È quanto emerge dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Sono 211.535 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 384.323. Il tasso di positività è al 14,5%, in calo rispetto al 15,5% di ieri. Sono 487 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 23 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.496, ovvero 315 in più rispetto a ieri.

Sono 1.254.056 le persone attualmente positive al Covid, con un decremento di 8.835 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 14.396.283 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.877. I dimessi e i guariti sono 12.983.350, con un incremento di 40.300 rispetto a ieri.

Al livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (4.418), Campania (3.723) e Emilia-Romagna (3.187).