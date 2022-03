Bollettino Covid oggi 27 marzo: 59.555 casi e 82 morti, tasso di positività sale al 15,5%

Covid, il bollettino di oggi domenica 27 marzo: sono 59.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 73.357. Le vittime sono invece 82 (ieri erano state 118). Sono 384.323 tamponi i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 504.185. Il tasso di positività è al 15,5%, in crescita dell'1% rispetto a ieri. Sono 464 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

