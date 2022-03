Bollettino Covid oggi 26 marzo: 73.357 casi e 118 morti, tasso di positività cala al 14,5%

Covid, il bollettino di oggi sabato 26 marzo: sono 73.357 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 75.616. Le vittime sono invece 118 (ieri erano state 146). Sono 504.185 tamponi i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 503.973. Il tasso di positività è al 14,5%, in calo dello 0,5% rispetto a ieri. Sono 452 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 45. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.023, ovvero 29 in più rispetto a ieri.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Nuovo decreto Covid: dai ristoranti a bus e metro: le nuove regole... IL RAPPORTO Covid, più reinfezioni tra no vax e donne 4 mesi dopo la dose... REGOLE Scuola oltre il Covid, riecco le gite in pullman. I professori No vax... L'EMERGENZA Insegnanti non vaccinati, dal 1° aprile possono tornare a scuola:... APPLICAZIONE Green Pass su Immuni «è sparito». Cosa è... SALUTE Green pass e vaccini, tutte le novità nella cabina di regia:...

SCARICA IL BOLLETTINO IN PDF