Bollettino Covid oggi 22 giugno: 53.905 nuovi casi e 50 morti, tasso di positività al 21,8%

Covid, il bollettino di oggi 22 giugno 2022. Sono 53.905 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.704. Le vittime sono invece 50, in calo rispetto alle 62 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 246.512 tamponi con il tasso di positività al 21,8%, stabile rispetto al 21,4% di ieri. Sono invece 216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 36. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.947, ovvero 144 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 625.013, quindi 25.083 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.014.202 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.892. I dimessi e i guariti sono 17.221.297, con un incremento di 29.740.