Bollettino Covid Italia, crescono ancora i contagi: 947 nuovi casi e 9 morti

Il bollettino Covid di oggi venerdì 21 agosto 2020. Sono 947 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in aumento rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 845. I morti sono 9 (+3 rispetto a 24 ore fa), portando il totale delle vittime a 35.427 da inizio emergenza. I maggiori incrementi di contagi si sono verificati in Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116). Soltanto due regioni fanno registrare zero contagi: Valle d'Aosta e Basilicata. In calo i tamponi: 71mila, circa 6mila in meno di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

I dati delle Regioni



Lombardia

In Lombardia crescono i positivi al Covid 19, + 174 rispetto a ieri, così, come i decessi (+6) e i ricoverati in terapia intensiva (+1), ma la nota positiva è che aumentano anche i guariti/dimessi (+97) e calano i ricoveri nei reparti Covid (-6). È quanto emerge dal quotidiano report della Regione sui contagi da coronavirus. Per quanto riguarda le suddivioni per provincia, Milano fa registrare 54 nuovi casi di cui 31 a Milano città, a cui segue Brescia con 28 casi, Monza e Brianza con18, Bergamo con 17, Cremona con 9 casi, Como e Mantova 8, Varese 7, Lecco 5, Lodi e Pavia 4 e un solo caso a Sondrio.



Veneto

Centosedici nuovi contagi e un decesso: è l'aggiornamento sui casi di Coronavirus fornito dalla Regione del Veneto. Il totale dei tamponi Covid positivi registrati è pari a 21.650, i casi attualmente positivi sono 1.865, mentre il totale dei negativizzati virologici è di 17.683. I deceduti in Veneto sono complessivamente 2.102.

Lazio

Nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 137 nuovi casi di contagio e un morto. Ancora in crescita rispetto a ieri quando erano stati 115 i nuovi positivi. I nuovi contagi in un giorno non sono masi stati così alti da 4 mesi a questa parte: era il 18 aprile quando si registrò un +144 in 24 ore. Dei nuovi casi oltre la metà sono di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall’Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall’Argentario.

Emilia Romagna



Toscana



Campania



Piemonte



Puglia

Crescono, in Emilia-Romagna, i casi di positività al coronavirus: sono 82 i nuovi positivi (di cui 44 asintomatici) scovati con oltre 10mila tamponi. L'indice di trasmissione (Rt) a 14 giorni è di 0,45, sotto la media nazionale che è allo 0,83. Non si è registrato nessun decesso. Degli 82 nuovi casi, 52 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone e 31 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Sono 32, invece, quelli collegati a vacanze o rientri dall'estero. Le province che presentano il maggior numero di casi sono Reggio Emilia con 19, Piacenza e Ravenna con 12 casi ciascuna. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva. Invariato anche il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 77.In Toscana sono 11.063 i casi di positività al coronavirus, 79 in più rispetto a ieri e la cui età media è di 34 anni circa. Venti casi sono ricollegabili a rientri dall'estero di cui 18 per motivi di vacanza, 19 a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 487.880, 4.154 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 878, +9,6% rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 9.046 (81,8% dei casi totali) mentre non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle 12 di oggi relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Sono 3.437 i casi complessivi a oggi a Firenze (15 in più rispetto a ieri), 593 a Prato (8 in più), 787 a Pistoia (4 in più), 1.109 a Massa (1 in più), 1.479 a Lucca (7 in più), 993 a Pisa (8 in più), 519 a Livorno (5 in più), 748 ad Arezzo (4 in più), 464 a Siena (5 in più), 432 a Grosseto (3 in più). Sono 502 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni (19 in più).Sono 68 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 3.475 tamponi. Dei 68 nuovi casi, 15 sono provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro.Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 5.523, mentre sono 375.083 i tamponi complessivamente esaminati. Non si registrano nuovi decessi (il totale resta 440) mentre sono 3 i nuovi guariti, con il totale che diventa 4.348 (di cui 4.338 completamente guariti e 10 clinicamente guariti).Sono 39 oggi i nuovi contagi da coronavirus comunicati dalla Regione Piemote. Come già ieri, la metà, 20, sono casi importati, 27 sono asintomatici. Il numero dei tamponi processati è di 3765, contro i 4824 di ieri, quando erano stati registrati 52 nuovi casi di positività. Anche oggi non è stato registrato alcun decesso, il numero delle persone morte in Piemonte positive al coronavirus dall'inizio della pandemia resta di 4142. I nuovi guariti sono 15, mentre 54'0 sono considerati in via di guarigione. Sul fronte dei ricoveri, si registra un paziente in più in terapia intensiva, ora 4 in totale, e un incremento di 2 negli altri reparti, in tutto 85. Le persone in isolamento domiciliare sono 912 I tamponi diagnostici finora processati sono 552.333, di cui 304.396 risultati negativi.Salgono ancora i nuovi contagi da coronavirus in Puglia: oggi su 2.931 tamponi processati sono stati rilevati 35 casi. Sono 14 in provincia di Bari; 4 nella Bat; 12 in provincia di Foggia; 5 in provincia di Lecce. Si tratta del numero di contagi più alto dal 7 maggio scorso. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 279.245 test, sono 3.996 i pazienti guariti e 419 i casi attualmente positivi (ieri 389), di cui 65 ricoverati, in aumento rispetto ai 58 di ieri. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.970.

Abruzzo



Friuli Venezia Giulia

Liguria

Impennata di contagi in Abruzzo: 23 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Insieme a quello del 7 agosto (34 casi) è uno dei dati più alti degli ultimi tre mesi. Aumentano bruscamente gli attualmente positivi, che salgono a quota 289. Dal 14 agosto ad oggi sono stati 59 i nuovi casi: il totale regionale sale a 3.604. I guariti sono 2.843. Il bilancio delle vittime è fermo a 472: non si registrano decessi dal 28 luglio.Le persone attualmente positive al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono 254 (24 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva e 9 sono invece ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 36 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.583: 1.447 a Trieste, 1.112 a Udine, 783 a Pordenone e 237 a Gorizia, alle quali si aggiungono quattro persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.981, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento 232. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.Sono 21 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Lo si evince dal bollettino inviato da Regione Liguria con i dati flusso inviati da Alisa al Ministero. I nuovi casi di positività sono stati rilevati in una struttura sociosanitaria, tra contatti di casi già confermati e in quattro persone rientrate da viaggi all'estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.794 e 20 sono i pazienti ospedalizzati di cui 1 è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.250. Non sono stati segnalati decessi.