Bollettino Covid oggi 14 maggio: 36.042 casi e 91 morti, tasso di positività cala al 13,7%

Covid, il bollettino di oggi 14 maggio 2022: sono 36.042 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 38.507 di ieri. I decessi sono 91, contro i 115 di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 263.747, contro i 265.647 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 13,7 dal 14,5 per cento di ieri. Sono 340 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.650, ovvero 257 in meno rispetto a ieri.