Bollettino Coronavirus oggi 4 marzo 2021: 22.865 casi, 339 morti. Exploit in Piemonte. Tasso positività sale al 6,7%, +232 terapie intensive

Il bollettino del Coronavirus in Italia di oggi 4 marzo 2021 conferma la recrudescenza dell'epidemia nel Paese, alla vigilia del nuovo rapporto Iss che potrebbe determinare il passaggio in zona arancione e rossa di nuove regioni. I numeri: 22.865 nuovi casi e 339 morti. In testa Lombardia, Campania, Emilia, Piemonte e Lazio. Sono 339.635 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 358.884. Il tasso di positività è del 6,7%, ieri era stato del 5,8%, quindi oggi aumenta di 0,9% punti percentuali.

Terapie intensive e ricoveri in netto aumento

Sono 2.475 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, in aumento di 64 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati ben 232. Nei reparti ordinari ci sono invece 20.157 persone, in aumento di 394 unità rispetto a ieri.

Lombardia, 5.174 casi e 59 morti

Sono 5.174 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, di cui 215 'debolmente positivì. I tamponi effettuati sono stati 53.563, per un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti del 9,6%. I morti, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 59, per un totale dall'inizio della pandemia di 28.577.

Campania, 2.780 casi e 40 morti

Sono 2.780 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 327 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 2.780 nuovi positivi, 216 sono risultati sintomatici. I tamponi processati oggi sono 23.988 (di cui 4.102 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati oggi è pari all'11,58%. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza è 276.976 (di cui 7.308 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 3.015.852 (di cui 122.730 antigenici).

Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 40 nuovi decessi, 21 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 19 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania dall'inizio della pandemia è 4.414. Sono 1.034 i nuovi guariti; il totale dei guariti in Campania è 189.604. In Campania sono 140 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.357 quelli ricoverati in reparti di degenza.

Emilia Romagna, 2.545 casi e 25 morti

Sono 2.545 i nuovi casi in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore individuati sulla base di 38.321 tamponi. Si contano 25 nuove vittime e continuano a crescere a ritmo sostenuto i ricoveri. Dei nuovi contagiati, 1.101 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Bologna (673, di cui 111 a Imola) e Modena (442) continuano a essere le province con il numero più alto di contagi. I casi attivi salgono a 48.128, il 94% dei quali in isolamento a casa perché non necessitano di particolari cure. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 259 (+8 rispetto a ieri), 2.600 quelli negli altri reparti Covid (+75). Le nuove vittime sono sei in provincia di Forlì-Cesena, quattro in quelle di Ferrara, Rimini e Modena, tre a Reggio Emilia, due a Bologna, una a Piacenza e Parma. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.675.

Piemonte, 2.167 casi

Impennata di casi di Covid in Piemonte. Il bollettino di oggi pomeriggio dell'Unità di crisi della Regione riporta 2.167 contagi, con un tasso del 12% rispetto ai 17.984 tamponi diagnostici processati (10.607 antigenici). E continua la crescita del numero dei ricoverati: +7 in terapia intensiva (in totale 188), +31 negli altri reparti (2.171). I morti sono 26 (di cui 6 relativi a oggi). Le persone in isolamento domiciliare 16.785, i guariti +915, gli «attualmente positivi» 19.144.

Lazio, 1.702 casi e 22 morti

Veneto, 1.487 casi e 20 morti

Il Veneto arriva a sfiorare 1.500 nuovi casi di Covid-19 in un giorno: il bollettino regionale segnala 1.487 nuovi contagi rispetto a ieri, che portano il totale a 338.237 malati. Sono 20 i decessi, con il totale a 9.911 da inizio pandemia. La situazione nelle strutture ospedaliere è in leggero aumento ma senza criticità. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.202 pazienti. +8 rispetto a ieri, e nelle terapie intensive sono occupati 156 letti, con un nuovo ingresso.

Puglia, 1.438 casi e 32 morti

Ci sono stati 32 morti e 1.438 nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia. I test per l'infezione registrati sono stati in tutto 10.058 con una incidenza di positivi del 14,29%. I nuovi contagiati sono: 646 in provincia di Bari, 129 in provincia di Brindisi, 92 nella provincia BAT, 147 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Dei 32 decessi: 15 sono in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.592.759 test, 33.806 sono i pazienti guariti e 113.542 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 151.401.

Toscana, 1,239 casi e 23 morti

Sono 1.239, età media 44 anni, i nuovi casi di Coronavirus oggi in Toscana dove si registrano 23 decessi: 16 uomini e 7 donne con un'età media di 81,5 anni. Salgono così a 160.572 i casi totali di positività e a 4.750 i decessi dall'inizio dell'epidemia, mentre i guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 136.119 (84,8%). I ricoverati sono 1.202 (+10), di cui 173 in terapia intensiva (+2). Gli attualmente positivi sono oggi 19.703 (+2,3%). Oggi sono stati eseguiti 15.140 tamponi molecolari e 8.604 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,2% è risultato positivo. Sono invece 13.025 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,5% è risultato positivo. Complessivamente, 18.501 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+434). Sono 41.038 (+289) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Sul frontr dei vaccini alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 330.114 vaccinazioni, 16.734 in più rispetto a ieri (+5,3%).

Abruzzo, 552 casi e 27 morti

Sono complessivamente 56031 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 552 nuovi casi (di età compresa tra 1 mese e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 117, di cui 45 in provincia dell'Aquila, 38 in provincia di Pescara, 24 in provincia di Chieti e 10 in provincia di Teramo. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 27 nuovi casi e sale a 1758 (di età compresa tra 54 e 97 anni, 5 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 20 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 14 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 41.194 dimessi/guariti (+486 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13079 (+39 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 764420 tamponi molecolari (+6342 rispetto a ieri) e 271136 test antigenici (+1952 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 6.6 per cento. Sono 651 i pazienti (+13 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 85 (+3 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12343 (+23 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 13533 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+122 rispetto a ieri), 14082 in provincia di Chieti (+159), 14701 in provincia di Pescara (+188), 13108 in provincia di Teramo (+87), 435 fuori regione (+3) e 172 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Friuli Venezia Giulia, 393 casi e 10 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.979 tamponi molecolari sono stati rilevati 393 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,57%. Sono inoltre 3.129 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 250 casi (7,99%). I decessi registrati sono 10; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63, mentre quelli in altri reparti risultano essere 392. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.876, con la seguente suddivisione territoriale: 644 a Trieste, 1.441 a Udine, 598 a Pordenone e 193 a Gorizia. I totalmente guariti sono 62.879, i clinicamente guariti 2.104, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 10.485. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 78.799 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.987 a Trieste, 36.545 a Udine, 17.045 a Pordenone, 9.319 a Gorizia e 903 da fuori regione.

Umbria, 267 casi e 8 morti

Scende dell'11% nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi al Covid in Umbria, dove prosegue anche il calo degli attualmente positivi: 7.737 (201 in meno di ieri). Si registrano però altri otto morti. I nuovi positivi - secondo i dati della Regione aggiornati al 4 marzo - sono 267. I guariti sono 460. In aumento i ricoverati: sono 518, quattro in più di ieri, ma uno in meno (82) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.256 test antigenici e 3.607 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo che resta invariato al 3,89, e che rispetto ai soli molecolari è del 7,40 per cento (ieri 7).

Calabria, 226 casi e 3 morti

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 559.627 soggetti per un totale di 593.053 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38.589 (+226 rispetto a ieri), quelle negative 521.038. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare +1 terapie intensive, +128 guariti/dimessi e 3 deceduti (700 sono i morti dall'inizio della pandemia). Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.502 (42 in reparto Ao di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 2.431 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.671 (8.378 guariti, 293 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.586 (23 in reparto all'Ao di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all'Aou Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.551 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.831 (3.732 guariti, 99 deceduti). Crotone: casi attivi 185 (9 in reparto; 176 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.702 (2.659 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 444 (16 ricoverati, 428 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.181 (3.124 guariti, 57 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.587 (76 in reparto all'Ao di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.o di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.495 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13.541 (13.333 guariti, 208 deceduti).

Sardegna, 81 casi e 4 morti

Salgono a 41.488 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 81 contagi. In totale sono stati eseguiti 786.233 tamponi, per un incremento complessivo di 2.600 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività del 3,1%. Si registrano anche quattro decessi (1.177 in tutto). Sono 193, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+1), mentre sono 23 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.485. I guariti sono complessivamente 27.420 (+82), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 190. Sul territorio, dei 41.488 casi positivi complessivamente accertati, 9.901 (+29) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.629 (+9) nel Sud Sardegna, 3.493 (+5) a Oristano, 8.226 (+8) a Nuoro, 13.239 (+30) a Sassari

Val d'Aosta, 11 casi e 1 morto

Un nuovo decesso e 11 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta. Lo rileva il quotidiano bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia i casi positivi al Coronavirus sono 8083, i casi positivi attuali 168, + 2 rispetto a ieri, di cui 13 ricoverati in ospedale, 2 in intensiva, e 153 in isolamento domiciliare. I pazienti guariti sono 7499, + 8 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 78.745, + 375, di cui 3628 processati contesto antigienico rapido.

