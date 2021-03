Bollettino coronavirus, 13.846 casi e 386 morti. In Emilia 2.118 contagi, in Lombardia 2.105 e in Piemonte 1.521. Tasso positività sale all'8,1%

Diffuso il nuovo bollettino del coronavirus. Sono 13.846 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.159. Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 300). Sono 169.196. i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 277.086. Il tasso di positività è salito all'8,1% (ieri era al 7,2%).

APPROFONDIMENTI ROMA Bollettino Covid Lazio oggi 22 marzo, 1.407 casi positivi (-386) e 19... LA GUIDA Dopo il vaccino cosa bisogna fare? Quarantena, mascherina, amici,... FOCUS Vaccino Covid, domande e risposte. Categorie, età,... LE IMMAGINI Roma zona rossa, la Capitale semideserta nella prima domenica in... LA MAPPA Colori regioni: zona rossa-arancione, tutte le regole (spostamenti,... LA MAPPA Zona rossa e arancione, Italia a due colori da lunedì 22... NUOVE REGOLE Vaccino dal medico di famiglia? Sì, ma non per tutti: ok in... SALUTE Cosa bisogna fare dopo il vaccino anti Covid

IL BOLLETTINO SCARICABILE IN PDF

Toscana

In Toscana sono 1.140 i nuovi casi positvi al Covid (1.101 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 183.496 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 151.599 (82,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 11.722 tamponi molecolari e 1.737 tamponi antigenici rapidi, di questi il 8,5% è risultato positivo. Sono invece 6.582 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.779, +1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.706 (53 in più rispetto a ieri), di cui 245 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 23 nuovi decessi: 16 uomini e 7 donne con un'età media di 77,9 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 1.140 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 22% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

Lazio

Nel Lazio su oltre 9 mila tamponi (-5.490) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.407 casi positivi (-386), 19 decessi (+4) e +576 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 700.

Bollettino Covid Lazio oggi 22 marzo, 1.407 casi positivi (-386) e 19 morti (+4). D'Amato: «Balzo in avanti dei ricoveri»

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.521 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 145 dopo test antigenico), pari al 10,0% dei 15.285 tamponi eseguiti, di cui 7.223 antigenici. Dei 1.521 nuovi casi, gli asintomatici sono 591(38,8%). I casi sono 275 di screening, 857 contatti di caso, 389 con indagine in corso, 16 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 124 in ambito scolastico e 1.381 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 294.464, di cui 24.254 Alessandria, 14.258 Asti, 9.370 Biella, 40.806 Cuneo, 22.785 Novara, 157.375 Torino, 11.098 Vercelli, 10.942 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.323 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.253 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 349 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.536 (+81 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 30.998. I tamponi diagnostici finora processati sono 3.514.812 (+15.285 rispetto a ieri), di cui 1.299.636 risultati negativi. Sono 40 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 4 verificatisi oggi. Il totale è ora di 9.948 deceduti risultati positivi al virus,1.454 Alessandria, 620 Asti, 392 Biella, 1.188 Cuneo, 820 Novara, 4.608 Torino, 446 Vercelli, 333 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 87 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 249.633 (+ 1.129 rispetto a ieri), 21.256 Alessandria, 12.555 Asti, 8.296 Biella, 33.907 Cuneo, 19.430 Novara, 132.284 Torino, 9.208 Vercelli, 9.630 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.182 extraregione e 1.885 in fase di definizione.

Lombardia

Sono 2.105 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 112 'debolmente positivi') mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati 77 decessi, per un totale di 29.876 morti dall'inizio dell'epidemia. Lo rende noto Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 21.732 (di cui 18.125 molecolari e 3.607 antigenici) per un totale di 7.715.536, mentre il rapporto tra positivi e tamponi si attesta a 9,6%. I guariti/dimessi sono invece 571.586 (+9.240), di cui 5.478 dimessi e 566.108 guariti, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva salgono a 822 (+16) e i ricoverati non in terapia intensiva a 6.952 (+26).

Emilia-Romagna

Sono 2.118, individuati sulla base di 19.902 tamponi fra molecolari e antigenici, i nuovi casi di positività al Covid individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Calano i ricoverati in terapia intensiva e si contano ancora 44 morti. Dei nuovi positivi, 1.057 sono asintomatici, individuati nell'ambito degli screening e del contact tracing. I casi attivi salgono ancora e raggiungono quota 74.771: di questi, il 94,5% è in isolamento domiciliare perché non richiede cure particolari. Mentre calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 390, sei in meno di ieri, crescono quelli negli altri reparti Covid, 3.702, 137 in più. La provincia con più contagi è Bologna, con 563 casi, seguita da Modena (310) e Forlì-Cesena (224). Le 44 nuove vittime sono 13 in provincia di Bologna, otto a Ferrara, cinque nella provincia di Forlì-Cesena, quattro a Parma, Rimini e Reggio Emilia, tre a Ravenna e Modena. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.468.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 3.576 test sono state rilevate 405 positività al covid: 314 su 2.904 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 10,81%; 91 su 672 test rapidi antigenici realizzati (13,54%). I decessi registrati sono 17, a cui si somma uno risalente allo scorso 11 marzo. Salgono i ricoveri nelle terapie intensive, che sono 82 (+1), e negli altri reparti, 611 (+15). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.144, con la seguente suddivisione territoriale: 684 a Trieste, 1.620 a Udine, 624 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti sono 69.692, i clinicamente guariti 2.855, mentre le persone in isolamento oggi sono 15.676. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 92.060 persone con la seguente suddivisione territoriale: 17.127 a Trieste, 44.323 a Udine, 18.478 a Pordenone, 11.112 a Gorizia e 1.020 da fuori regione.

Puglia

Oggi in Puglia su 4.866 test effettuati, sono risultati 844 casi positivi, il 17,3% del totale (ieri era il 16%). Sono stati registrati, inoltre, 28 decessi. I nuovi casi positivi sono 500 in provincia di Bari, 84 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 89 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. I 28 decessi sono distribuiti 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.768.460 test e si questi 129.898 sono i pazienti guariti, mentre 42.990 sono i casi attualmente positivi, 1.935 dei quali ricoverati in ospedale (40 in più di ieri). Dall'inizio della pandemia sono deceduti complessivamente 4.485 pugliesi.

Sardegna

Sono 43.418 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 161 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 927.268 tamponi, per un incremento complessivo di 14.175 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività del 1%. Si registrano cinque nuovi decessi (1.214 in tutto). Sono invece 185 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+7), mentre sono 22 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.877. I guariti sono complessivamente 28.935 (+88), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 185. Sul territorio, dei 43.418 casi positivi complessivamente accertati, 10.797 (+71) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.881 (+39) nel Sud Sardegna, 3.572 (+1) a Oristano, 8.513 (+20) a Nuoro, 13.655 (+30) a Sassari.

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 319.080 casi di positività, 2.118 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.902 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano 44 nuovi decessi: 4 nella provincia di Parma (tre donne di 95,85,77 anni; un uomo di 89 anni;); 4 nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 86 anni; tre uomini di 86,81,80 anni); 3 nella provincia di Modena (una donna di 56 anni; due uomini di 79 e 78 anni); 13 nella provincia di Bologna (quattro donne di 92, 86, 78, 74 anni; nove uomini, di cui due di 69 anni e gli altri di 99, 94, 89, 84, 80, 78,79); 8 in provincia di Ferrara (quattro donne di 93, 92, 80 e 78 anni; quattro uomini di 83, 81, 79 e 56 anni), 3 in provincia di Ravenna (una donna di 98 anni; due uomini di 80 e 78 anni); 5 a Cesena (una donna di 78 anni e quattro uomini, di cui due di 83 e gli altri di 91e 82 anni), 4 nel riminese (una donna di 88 anni e tre uomini di 84, 72 e 68 anni). Nessun decesso nel piacentino e nel forlivese. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.468. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.057 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 522 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 849 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,9 anni. Sui 1.057 asintomatici, 645 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 61 con gli screening sierologici, 32 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 316 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 531 nuovi casi, poi Modena (310); seguono Rimini (215), Reggio Emilia (205), Ravenna (199). Poi Ferrara (196), Parma (166), Cesena (135), Forlì (91), Piacenza (38). Infine, Imola, con 32 nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.760 tamponi molecolari, per un totale di 3.837.292. A questi si aggiungono anche 10.142 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.762 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 232.841. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 74.771 (+312 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 70.679 (+181), il 94,5% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-6 rispetto a ieri), 3.702 quelli negli altri reparti Covid (+137). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1), 24 a Parma (-1), 32 a Reggio Emilia (numero invariato rispetto a ieri), 78 a Modena (-5), 120 a Bologna (+1), 33 a Imola (+1), 33 a Ferrara (-1), 17 a Ravenna (-2), 9 a Forlì (invariato), 7 a Cesena (invariato) e 27 a Rimini (invariato).

Molise

In Molise, regione oggi passata dal rosso all'arancione, non accennano a diminuire mortalità e ricoveri legati al Covid 19, ma la curva dei contagi è in diminuzione da un mese. I contagi settimanali in regione negli ultimi sette giorni di febbraio sono stati 583, scesi poi a 484 e 436 nelle due settimane successive e fino ai 355 casi della settimana appena passata. Scende anche il tasso di positività: il rapporto tra positivi e tamponi processati in 30 giorni è passato dal 10,9 all'attuale 8,3. Gli attualmente positivi sono scesi, nello stesso periodo, da 1.744 a 1.328 (416 in meno). I ricoveri in ospedale sono saliti da 110 a 113, i posti occupati in terapia intensiva da 13 a 19. Infine le vittime: 87 nell'ultimo mese.