Covid Italia, bollettino: 13.817 nuovi casi e 322 morti. In Puglia 1.255 contagi, Lombardia 2.313, in Molise 46. Tasso positività al 4,3%

Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.761. Sono invece 322 le vittime in un giorno (ieri 342). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587). Sono 320.780 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 315.700. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri. Sono 2.894 i pazienti ricoveri in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 85 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 143 (ieri 153). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.971 persone, in calo di 469 rispetto a ieri.

Lazio

Su oltre 15mila tamponi nel Lazio (-1.231) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 35 mila test, si registrano 1.266 casi positivi (+45), 23 i decessi (=) e +1.215 i guariti. Aumentano i casi, mentre sono stabili i decessi e diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500.

Piemonte

Con 821 casi su 25.008 tamponi processati (16.016 antigenici) è del 3,3% il tasso di positività Covid in Piemonte, con una quota di asintomatici pari al 43,8%. Venti le vittime (due relative a oggi), calo in terapia intensiva di 8 ricoverati - ora in totale 267 - e negli altri reparti di 4 (totale a 2.443). I guariti +1.595, le persone in isolamento domiciliare sono 14.941. Dall'inizio della pandemia, nella regione ci sono stati 11.124 morti positivi al Covid, 343.901 casi positivi e 315.126 guariti. Tutti i dati sono dell'Unità di crisi della Regione Piemonte.

Campania

Sono 2.012 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 21.651 tamponi molecolari. Dei 2.012 nuovi positivi, 653 sono sintomatici o paucisintomatici. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 45 nuovi decessi, 28 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi registrati in Campania da inizio pandemia è 6.189. I nuovi guariti sono 2.131, il totale dei guariti è 283.223. In Campania sono 140 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, sono 1.499 invece i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 698.455 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 750.155 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 57.622 (+544 rispetto a ieri), quelle negative 640.833. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare +3 terapie intensive, +576 guariti/dimessi e 4 morti. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 7.905 (100 in reparto Ao di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;17 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.701 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.230 (10.790 guariti, 440 deceduti). Catanzaro: casi attivi 2.903 (54 in reparto all'Ao di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'Aou Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.799 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.575 (5.459 guariti, 116 deceduti). Crotone: casi attivi 1.016 (45 in reparto; 971 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.234 (4.163 guariti, 71 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 389 (15 ricoverati, 374 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.414 (4337 guariti, 77 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.255 (104 in reparto all'Ao di Reggio Calabria; 31 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.110 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.323 (17.048 guariti, 275 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 69 (69 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 226, Catanzaro 90, Crotone 45, Vibo Valentia 27, Reggio Calabria 156. Altra Regione o stato estero 0. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Valle d'Aosta

Quattro decessi e 45 nuovi contagi da Covid 19 in Valle D'Aosta che portano il totale complessivo delle persone affette da virus da inizio epidemia a 10643. I positivi attuali sono 781, - 60 rispetto a ieri, di cui 41 ricoverati in ospedale, 11 in terapia intensiva, e 729 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti rispetto a ieri sono saliti di 101 unità attestandosi a 9412, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 110.495, 554 in più rispetto a ieri, di cui 22051 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza sono 450.

Alto Adige

In Alto Adige si è verificato un decesso per Covid nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime ore hanno effettuato 821 tamponi Pcr e registrato 49 nuovi casi positivi. Inoltre sono state 21 le persone risultate positive agli 8.860 test antigenici effettuati ieri. Sono 60 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri 43 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono due persone, mentre sono 9 (-4 rispetto a ieri) i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena attualmente sono 2.605.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.307 tamponi molecolari sono stati rilevati 153 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,43%. Sono inoltre 2.091 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (2,44%). I decessi registrati sono 7, a cui si aggiunge uno pregresso del 7 aprile scorso; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 37, così come quelli negli altri reparti che calano a 291. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.653, con la seguente suddivisione territoriale: 774 a Trieste, 1.944 a Udine, 657 a Pordenone e 278 a Gorizia. I totalmente guariti sono 86.914, i clinicamente guariti 5.235, mentre le persone in isolamento scendono a 8.123. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 104.253 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.299 a Trieste, 49.865 a Udine, 20.241 a Pordenone, 12.695 a Gorizia e 1.153 da fuori regione. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani non è stato rilevato alcun caso di positività né tra le persone ospitate nelle strutture regionali né tra il personale che vi lavora. Relativamente al Sistema sanitario regionale, nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale si registra il contagio di un infermiere.

Puglia

È in deciso calo oggi in Puglia il numero dei nuovi casi di Covid 19 soprattutto se si considera che rispetto a ieri i test sono diminuiti in modo molto lieve. Praticamente dimezzati i decessi, prosegue il consistente aumento dei guariti e, di conseguenza, decrescono anche gli attuali positivi. In calo sono i ricoverati che passano, dopo diverso tempo, sotto i duemila. Il quadro della situazione epidemiologica lo si può leggere nel bollettino quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Oggi, su 13.331 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.255 casi positivi: 333 in provincia di Bari, 182 in provincia di Brindisi, 153 nella provincia Bat, 193 in provincia di Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 1.692 su 13.345 tamponi. Sono stati registrati 33 decessi: 11 in provincia di Bari, 12 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i morti erano 64. In tutto in Puglia hanno perso la vita 5.665 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.156.052 test. Sono 173.251 i pazienti guariti mentre ieri erano 171.894 (+1.357). I casi attualmente positivi sono 49.062 mentre ieri erano 49.197 (-135). I pazienti ricoverati sono 1.988 mentre ieri erano 2.031 (-43). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 227.978 così suddivisi: 88.098 nella provincia di Bari; 22.320 nella provincia di Bat; 16.938 nella provincia di Brindisi; 41.272 nella provincia di Foggia; 22.359 nella provincia di Lecce; 35.896 nella provincia di Taranto; 743 attribuiti a residenti fuori regione; 352 provincia di residenza non nota.

Emilia-Romagna

È di quasi mille nuovi positivi e trenta morti il bilancio delle ultime 24 ore della pandemia in Emilia- Romagna. Prosegue il calo dei ricoveri ma le vittime sono altre 30, con età media 86 anni. Il totale dei morti è 12.761. I nuovi casi di coronavirus sono 984 individuati sulla base di 28.391 tamponi, fra molecolari e antigenici. Età media: 39,6 anni. Tra le province Modena in testa per i contagi giornalieri con 160 nuovi casi, seguita da Bologna (134 più 23 del circondario imolese), Reggio Emilia (151), e Ravenna (119). Poi Rimini (113), Parma (107) e Cesena (63), quindi Forlì (56), Ferrara (39), Piacenza (19). In terapia intensiva sono ricoverati 265 pazienti (11 in meno rispetto a ieri) e negli altri reparti Covid ci sono 1.873 persone (75 in meno). I casi attivi sono 52.403 (-2.143 rispetto a ieri), di cui quasi il 96% in isolamento domiciliare.

Toscana

La Toscana supera i 6.000 decessi tra i malati Covid da inizio pandemia: rispetto all'ultimo report si registrano, dati della Regione, altri 26 morti - 13 uomini e 13 donne, con un'età media di 80,5 anni - che portano il totale a 6.018. Sono invece 886, meno di ieri, i nuovi casi - età media 44 anni - segnalati nel bollettino quotidiano inviato alla Protezione civile nazionale dalla Toscana. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono, rispettivamente, 13.852 molecolari e 12.228 test rapido antigenico: di questi il 3,4% è risultato positivo mentre escludendo i tamponi di controllo la percentuale sale al 10,2%, tassi entrambi in diminuzione. Nuovo calo poi dei ricoveri: sono 1.729, meno 28 rispetto a ieri (-1,6 %), di cui 255 in terapia intensiva (1 in meno, - 0,4%. Ancora, da inizio epidemia sono 192.794 in tutto i guariti mentre gli attualmente positivi sono 23.047. Di questi 21.318 sono i malati in cura a casa perchè presentano sintomi lievi o ne sono privi, mentre sono 31.074 le persone, pur non positive, anch'esse costrette a casa perchè contatti di contagiati. Riguardo alle singole province Firenze registra 291 casi in più, Prato 107, Pistoia 87, Massa Carrara 33, Lucca 64, Pisa 69, Livorno 58, Arezzo 106, Siena 46, Grosseto 25.