Bollettino coronavirus Italia, salgono nuovi contagi (230) e morti (20)

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). Il bollettino è stato pubblicato sul sito della Protezione Civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246 (-230).

I dati delle Regioni



Lazio

«Oggi registriamo un dato di 9 casi. Di questi, 8 sono casi di importazione. Si registra un decesso e salgono i guariti che sono stati 56 nelle ultime 24 ore». Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. «Sono 5 i casi che hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati, uno di rientro dall'India e due dalla Moldavia - prosegue l'assessore - Ci attendevamo questa riduzione dei casi per la grande attività di tracciamento che è stata fatta, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Per i casi degli ultimi giorni ci attendiamo una valutazione settimanale del valore Rt ancora sopra l'1, mentre le terapie intensive scendono per la prima volta sotto i 10 casi (9)».



Lombardia

Sono 80 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 "debolmente positivi"). È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Aumenta inoltre il numero di pazienti guariti/dimessi: sono +96, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi, per un totale complessivo di 71.032. Stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 23, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 164 (-13). È di 10 invece, il numero di morti rispetto a ieri per un totale complessivo, dall'inizio della pandemia, di 16.775 deceduti. Quanto ai tamponi effettuati sono +10.727 per un totale di 1.176.203.



Campania

Zero vittime, un guarito e quattro nuovi positivi: è il bilancio sul fronte Covid delle 24 ore appena trascorse, secondo i dati dell'Unità di crisi. I nuovi contagi sono stati rilevati su 1.222 tamponi eseguiti; il totale dei positivi sale così a 4.791 su 307.585 tamponi. Il numero delle vittime resta fermo a 432, quello dei guariti sale a 4.097.

