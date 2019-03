Il Boeing 737 Max vola anche in Italia: 3 in uso alla compagnia Air Italy

«Per la nostra compagnia aerea, la sicurezza dei nostri passeggeri è da sempre la principale priorità. Con riguardo al B737 Max 8 e a tutti gli aeromobili operativi in flotta, la compagnia si trova in piena conformità con le disposizioni delle autorità aeronautiche e alle procedure operative e direttive del costruttore». Lo afferma in una nota Air Italy, che in flotta ha 3 Boeing 737 Max 8. «La compagnia è in costante contatto con le autorità e ne seguirà le direttive con l'obiettivo di garantire un servizio improntato alla massima sicurezza del volo», aggiunge la nota.

In relazione all'incidente delladi ieri che ha coinvolto un, «l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile informa che gli aeromobili di questo modello nellasono, in uso alla compagnia. Dalle verifiche condotte dall'Enac si conferma che il vettore italiano opera in piena osservanza delle prescrizioni operative» emesse dal costruttore Boeing e approvate dall'ente americano Federal Aviation Administration, dopo l'analogo incidente in Indonesia nell'ottobre 2018.