Blanco indagato per danneggiamento sul palco di Sanremo: la sfuriata (prevista) costa cara al cantante

Il cantante Blanco è stato indagato dalla Procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto alla prima serata del 73/o festival di Sanremo 2023, quando ha distrutto a calci il «giardino di rose» allestito sul palcoscenico del teatro Ariston.

Blanco era stato invitato per presentare il nuovo singolo «L'Isole delle rose», ma a un certo punto dell'esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in escandescenze sferrando calci alla composizione floreale. «Non sentivo in cuffia, non potevo cantare- ha poi spiegato l'artista - Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo».

Amadeus gli aveva detto di calmarsi «e sistemiamo, se vuoi dopo puoi tornare a cantare». Alla fine Blanco non ha più cantato, ma quel 'colpo di testà è diventato un caso nazionale. Blanco, che poi si è scusato con un post, avrebbe dovuto rotolarsi tra le rose e non distruggerle. In attesa di chiarire la vicenda, e che la Rai spieghi quali fossero gli accordi, nei suoi confronti è stato aperto un fascicolo.

Cosa è successo

Jessica Tua, l’imprenditrice che si è occupata della composizione di fiori devastata dal giovane cantante, dice all’AGI che “era tutto previsto, sapevo che sarebbe andata così, con quella performance, diciamo, artistica. Blanco voleva riprodurre il video in cui distrugge le rose, poi magari è andato oltre, non so cosa sia successo. Ma nulla che mi abbia sorpresa”.

“Ero sul palco a occuparmi degli ultimi dettagli e Blanco mi ha fatto i complimenti quando ha visto la composizione, ha detto che l’effetto era molto bello, proprio come lo desiderava. - prosegue la florovivaista -. Non mi sono sorpresa quando è successo quello che avete visto, sapevo che l’avrebbe fatto”.

Certo, per lei che ama i fiori è stato comunque un colpo al cuore. “Io i fiori li amo e non li tratterei mai così”.

Le scuse

Perché Blanco si è comportato in questo modo? “Non lo so ma in ogni caso l’effetto è che oggi tutti ne parlano”. La titolare della ditta ‘Flower Stylist” aggiunge che “non è stato un lavoro molto difficile, per un professionista non era una composizione complessa”. Stamattina in conferenza stampa Amadeus aveva detto che in effetti “un calcio alle rose” era previsto, ma non quella che è apparsa una furia devastratrice di cui discutono educatori, psicoterapeuti, politici. In ogni caso, il talento vincitore del festival 2022 assieme a Mahmood ha chiesto scusa sul suo profilo Instagram e anche tramite Amadeus. Ma non è bastato.