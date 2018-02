© RIPRODUZIONE RISERVATA

, una donna di, ha scelto di morire a 49 anni: è stata la prima in Italia ad avvalersi della recente legge sul biotestamento . Dal 2012 era affetta dalla, che in questi ultimi anni l'aveva resa debole e incapace di essere autonoma.La donna ha infatti espresso per quattro volte ai medici la propria volontà di interrompere la ventilazione meccanica e la sedazione palliativa profonda. La vita, per lei, era diventata ormai impossibile e per questo motivoha deciso di fare la scelta più estrema. Come riporta l'Unione Sarda , se ne è andata stringendo la mano di sua madre e circondata dai suoi cari. I funerali sono stati celebrati ieri, nella chiesa di San Domenico Savio, a Nuoro.«È stata una scelta di Patrizia molto lucida e coraggiosa - ha detto il suo avvocato e cugino Sebastian Cocco -. La nuova legge permette ai medici di dare subito esecuzione alla volontà del paziente senza doversi rivolgere al giudice come succedeva prima della sua entrata in vigore e così a Patrizia è stato permesso di fare la sua scelta». «La legge, che tutela il diritto alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione, Patrizia Cocco la aspettava da anni, da quando sentiva di essere imprigionata nella malattia dentro la quale sopravviveva a una vita che lei in quelle condizioni non voleva più vivere», ha concluso l'avvocato Cocco.