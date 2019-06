Bimbo morto a Mirabilandia: la madre del piccolo Edoardo indagata per omicidio colposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lai, ilieri in una piscina di, è statain cooperazione. La donna è stata sentita inizialmente come testimone, ma la sua audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È difesa dall'avvocato Francesco Furnari. È possibile che, in vista dell'autopsia, a breve vengano avvisate altre persone già inquadrate dalle indagini della Procura.«Sappiamo che ci sono delle indagini in corso, ma quando la salma di Edoardo verrà restituita alla famiglia è nostra intenzione proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali». Lo ha detto la sindaca di Castrocaro (Forlì-Cesena), Marianna Tonellato, riferendosi alla morte di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni originario del piccolo comune romagnolo che ieri ha perso la vita in una piscina del parco di Mirabilandia. «Siamo straziati per quello che è successo - ha aggiunto la sindaca - La famiglia di Edoardo è amata e conosciuta da tutti in paese».