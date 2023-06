Bibbiano, assolto in appello lo psicoterapeuta Claudio Foti: «Ha vinto la giustizia dopo 4 anni di gogna»

Processo sugli affidi a Bibbiano. Si ribalta in secondo grado la sentenza per Claudio Foti, lo psicoterapeuta coinvolto nell'inchiesta "Angeli e Demoni" sui presunti affidi illeciti nella Val d'Enza Reggiana. La Corte di Appello di Bologna lo ha infatti assolto da tutte le accuse: per non aver commesso il fatto dall'abuso di ufficio e perché il fatto non sussiste dal reato di lesioni dolose gravi.

Le parole di Foti

«Hanno vinto la verità e la giustizia, dopo quattro anni di gogna. Ho pianto, si è incrinato il teorema accusatorio». È il commento di Claudio Foti, alla lettura della sentenza di assoluzione, in appello, per i reati che gli venivano contestati nell'inchiesta 'Angeli e Demonì sugli affidi. Foti, fondatore della onlus piemontese 'Hansel & Gretel' è stato processato in abbreviato ed era considerato una figura chiave dell'inchiesta della Procura di Reggio Emilia. «Foti è stato riscattato di quattro anni di umiliazione e persecuzioni come uomo e come psicoterapeuta», ha commentato l'avvocato Luca Bauccio.