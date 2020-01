Bibbiano, la Cassazione: «Misure coercitive infondate a carico del sindaco Carletti»

Bibbiano, ecco le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato l'obbligo di dimora al sindaco Andrea Carletti: «Non c'erano gli elementi per imporre la misura coercitiva dell'obbligo di dimora nei confronti del sindaco dem di Bibbiano Andrea Carletti nell'ambito delle indagini - per abuso d'ufficio e falso ideologico - sui presunti affidi illeciti in Val d'Enza». Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni del verdetto 1238 appena depositato dalla Sesta sezione penale che il tre dicembre ha annullato del tutto la misura cautelare.

Questo ci dice due cose: che la gogna a cui è stato sottoposto

Per quanto in particolare riguarda il rischio di inquinamento probatorio, gli 'ermellini' affermano che l'ordinanza del riesame di Bologna - che il 20 settembre ha revocato i domiciliari a

imponendogli però l'ad Albinea, dove abita - non si è basata su «una prognosi incentrata sul probabile accadimento di una situazione di paventata compromissione delle esigenze di giustizia». Anzi, il- prosegue l'Alta Corte bacchettando il Tribunale della libertà di Bologna - «pur ammettendo l'inesistenza di concreti comportamenti posti in essere dall'indagato, ne ha contraddittoriamente ravvisato una possibile influenza sulle persone a lui vicine nell'ambito politico amministrativo per poi inferirne, astrattamente e in assenza di specifici elementi di collegamento storico-fattuale con la fase procedimentale in atto, il pericolo di possibili ripercussioni sulle indagini». Tutto «senza spiegare se vi siano, e come in concreto risultino declinabili, le ragioni dell'ipotizzata interferenza con il regolare svolgimento di attività investigative ormai da tempo avviate».

Di «natura meramente congetturale» anche il rischio di reiterazione. In proposito la Cassazione rileva che «già in sede di applicazione dell'originaria misura cautelare», ossia gli arresti domiciliari, i giudici di merito a fondamenta delle loro motivazioni si erano serviti di «elementi» messi «in relazione con altro passaggio motivazionale, di non univoca e quanto meno dubbia interpretazione, direttamente tratto dalle dichiarazioni rese da Carletti al Pm».

Interrogato dal magistrato, il sindaco di Bibbiano, sottolinea la Suprema Corte, «genericamente ed in via del tutto ipotetica, si limitò ad affermare che, qualora fosse tornato a rivestire la carica di sindaco, avrebbe potuto prendere in considerazione la proposta, proveniente da un interlocutore serie ed onesto, di un investimento su un terreno privato per la progettazione di una struttura, parallela a quella gestita dalla Asl, per la tutela di minori ed anziani».

Per gli 'ermellini' questa considerazione è «meramente congetturale e di per sé non sintomatica della intenzione di commettere ulteriori condotte delittuose dello stesso tipo di quelle per cui si procede». Pertanto il riesame «ha illogicamente ricollegato la manifestazione di un atteggiamento volitivo orientato a proseguire l'esercizio delle funzioni di sindaco con un metodo d'azione volto alla mera realizzazione di fini politici, indifferente alle regole e alla normativa sottostante». Carletti era stato sospeso dal prefetto ed era tornato a fare il sindaco dopo il verdetto della Cassazione.