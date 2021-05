Berlusconi come sta? Zangrillo: «Sta bene, fatevene una ragione». Ronzulli: «Non è tempo di coccodrilli»

Silvio Berlusconi sta meglio e in breve tempo potrebbe essere dimesso dal San Raffaele, dove il leader di Forza Italia è ricoverato da alcuni giorni. È quanto emerge dalle dichiarazioni del primario dell'ospedale milanese, il dottor Alberto Zangrillo, che su Twitter - non senza una vena polemica - ha scritto: «Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione». La senatrice Licia Ronzulli, uscendo dall'ospedale, ha detto: «Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà». E ha aggiunto: «Si sta risolvendo un quadro infiammatorio per il quale si è reso necessario il ricovero».

APPROFONDIMENTI BERLUSCONI Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia IL CASO Salvini: «Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo».... MILANO Berlusconi, giallo sulla sua salute: ricoverato al San Raffaele per... COVID19 Galliani: «Ho avuto paura di morire di Covid. Ringrazio la... ITALIA Silvio Berlusconi ricoverato

Salvini: «Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo». E sulle minacce ricevute: «Da Pd e M5s silenzio assoluto»

Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione. — Alberto Zangrillo (@azangrillo) May 14, 2021

Silvio Berlusconi verrà dimesso dal San Raffaele «in questi giorni», ha assicurato la Ronzulli. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ha scritto su Twitter: «Ho appena parlato con Berlusconi. A nome di tutta Forza Italia gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione». Anche Gianni Letta ha parlato con Silvio Berlusconi al telefono, per sincerarsi delle sue condizioni, ed è stato intercettato in vivavoce con il presidente di Forza Italia proprio mentre l'Ansa lo interpellava su un'altra linea per avere novità sullo stato di salute dell'ex premier. Al telefono si sente il leader di Forza Italia che saluta prima di terminare la conversazione. Letta chiude quindi il colloquio con l'Ansa con un laconico: «Sta bene».