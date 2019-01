© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Incidente stradale da brividi nel primo pomeriggio di oggi sulla superstrada 77 a Belforte. Un camion, finito fuori strada nella tormenta di neve, è rimasto in bilico su un cacalcavia. E' successo dopo la galleria, in direzione monti. Fortunatamente il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.