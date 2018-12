Continua la caccia a Cesare. «È con qualche suo compagno o ha lasciato il», ha detto il presidente Jair, a margine di una riunione del suo futuro gabinetto ministeriale, che si insedierà il primo gennaio. Lo riporta l'agenzia ufficiale Brasil.LEGGI ANCHEBolsonaro ha sottolineato che Battisti «è un terrorista che faceva parte dei Proletari Armati per il Comunismo, ha ucciso quattro cittadini italiani, e per questo è stato messo sotto processo e condannato».Il presidente eletto si è congratulato con il suo predecessore, Michel Temer, per aver firmato il decreto di estradizione di Battisti, dopo che la settimana scorsa un magistrato del Supremo Tribunale Federale (Stf) aveva emanato un ordine d'arresto contro l'ex terrorista, attribuendo al capo dello Stato la facoltà di decidere sulla richiesta di estradizione presentata dalla giustizia italiana. Da allora Battisti - che viveva da anni a Cananeia, sulla costa dello Stato di San Paolo - si è reso irreperibile. Ieri l'ex giudice Walter Maierovitch, citando fonti dell'intelligence, ha indicato che potrebbe essere fuggito in Bolivia.