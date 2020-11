Covid, Bassetti: «La Capua è una veterinaria che parla di vaccini, rimettiamo ordine nelle competenze»

Sul vaccino Covid è polemica. E ancora una volta sono gli esperti a dividersi. Ilaria Capua «è una veterinaria che parla di vaccini. Dobbiamo rimettere ordine nella competenza», dice l'nfettivologo Matteo Bassetti su La7 a “L'aria che tira", ospite di Myrta Merlino. La stessa conduttrice, dopo questa dichiarazione, rimane senza parole. Prendo tempo e fa fare un check alla sua redazione. «Abbiamo fatto un controllo in regia. Effettivamente la Capua ha una laurea in medicina veterinaria, poi però ha fatto numerosi studi sui virus influenzali e sui virus in generale», spiega la Merlino.

APPROFONDIMENTI COSA CAMBIA Vaccino Oxford contro Covid richiede studi ulteriori: incognita sui... NEWS Vaccini per l'influenza introvabili a Roma, lettera... LE PREVISIONI Mascherine, fino a quando le porteremo? Nonostante il vaccino, per... COVID19 Covid, l'immunologa Viola: «Vaccino sperimentato sui... ROMA L’aeroporto di Fiumicino attiva i corridoi Covid-tested per i... SALUTE Vaccino messo a punto da Pfizer, ok della Ue SALUTE L'azienda tedesca che costruisce freezer per i vaccini anti-Covid

Brasile, Bolsonaro: «Non mi inietterò il vaccino». In Germania superato il milione di casi

Tutto nasce dal fatto che la Capua aveva detto, pochi giorni fa, che i vaccini proteggono dalla malattia ma non dall'infezione, mentre Bassetti in tv replica convinto: «I vaccini da che mondo è mondo prevengono la malattia e l'infezione: dire che il vaccino non previene l'infezione è sbagliato. Dobbiamo dire che i vaccini non hanno un'efficacia del 100%, ma comunque c'è una sorta di protezione», conclude l'infettivologo.

Il Covid rallenta, ma per gli esperti ora rischio influenza: «Picco prima di Natale»

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA