Bartolini, altri 12 positivi: salgono a 107 i casi nel focolaio del deposito di Bologna

Bartolini, continua a crescere il numero dei positivi nel focolaio del deposito di Bologna: sono 12 i nuovi casi, dato che fa salire così a 107 il numero totale dei contagiati. «Sono 107 i casi totali di positività registrati alla Bartolini: 79 sono i dipendenti trovati positivi al Covid-19, 28 sono familiari o conoscenti. A questo punto possiamo dire di avere fatto tutti i controlli, sugli ultimi 109 tamponi eseguiti tra personale amministrativo e autisti, ne abbiamo 12 positivi». Lo ha detto il direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Bologna Paolo Pandolfi in un punto sul focolaio scoperto nell'azienda di logistica bolognese.

Deposito e attività non chiudono

«Tutto quello che si doveva fare è stato fatto. Abbiamo preparato una relazione, fatto un sopralluogo ieri con i carabinieri e abbiamo visto che quello che avevamo indicato da fare è stato fatto. La società ha fatto una serie di cose indicate. Verifichiamo ancora un pochino, ma l'azienda ha fatto quello che doveva: l'ambiente è pronto a continuare. Credo che una considerazione che possa essere fatta potrebbe essere quella di non sospendere e mantenere l'attività come è». Lo ha detto Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna, facendo il punto sul focolaio alla Bartolini.

Screening in hub migranti

Da domani scatta lo screening con 200 tamponi per il coronavirus nell'hub per migranti di via Mattei a Bologna dopo l'accertamento di due casi positivi tra ospiti della struttura, magazzinieri per Bartolini. Lo dice Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Bologna, che però precisa: attenzione ad attribuire orgine a Bartolini.

