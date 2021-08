Barca va a fuoco e affonda al largo delle Isole Tremiti: salvate nove persone

Paura al largo delle Isole Tremiti, nel foggiano, per nove turisti molisani di Termoli (Campobasso), che sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera dopo che la barca, un cabinato di nove metri, sul quale si trovavano ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Per fortuna i nove stanno bene e se la sono cavata solo con un forte spavento.

Dopo l'incendio i nove diportisti hanno abbandonato l'imbarcazione, utilizzando un canotto di salvataggio che avevano in dotazione. Immediato l'allarme alla Guardia Costiera. I militari poco dopo li hanno raggiunti e tratti in salvo con un battello pneumatico, mentre il cabinato si è inabissato. Accompagnati alla banchina di San Domino, i nove turisti sono stati visitati dagli operatori del 118.