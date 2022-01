Omicron, bambina di due anni muore in ospedale a Roma: Ginevra era stata trasferita dalla Calabria

Una bambina di due anni è morta per Covid al Bambino Gesù di Roma. Ginevra, originaria di Mesoraca in Calabria era stata trasferita da poco dall'ospedale di Catanzaro: la piccola era arrivata però in condizioni già gravi con febbre alta e problemi respiratori dovuti a una polmonite. Trasferita a Roma in aereo (un C-130J dell'Aeronautica Militare) all'aeroporto di Ciampino e di qui portata d'urgenza all'ospedale pediatrico romano Bambino Gesù, la piccola però si è aggravata e per lei non c'è stato nulla da fare, come riportano i quotidiani locali.

Il dolore sui social

Ora la comunità di Mesoraca la piange sui social. «Da oggi in cielo c'è un angioletto in più», scrive qualcuno, in tanti si dicono sconvolti: «È un giorno triste, drammatico quello di oggi per la famiglia della piccola Ginevra e per l’intera comunità di Mesoraca. Due anni e tutta una vita davanti».

La pandemia dei bambini

Il Covid colpisce duramente bambini e ragazzi. Un caso positivo su tre ha meno di 19 anni e di questi il 60 per cento ha meno di 11, vale a dire la fascia di età in cui si è vaccinato di meno o non si è vaccinato affatto. Da ricordare: chi ha tra 5 e 11 anni può essere immunizzato con Pfizer, ma solo il 10,41 per cento ha completato il percorso vaccinale, mentre sotto i cinque anni non esiste un vaccino che abbia completato la sperimentazione e sia stato autorizzato. Questo spiega come mai il virus stia circolando intensamente alle scuole materne ed elementari.