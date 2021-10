Cinque milioni di elettori per 65 città al voto. Riaprono da questa mattina alle ore 7 (fino alle 23, e poi dalle 7 alle 15 di domani) i seggi elettorali della Penisola. A due settimane dal primo turno infatti, si torna alle urne per la scelta dei sindaci in quei Comuni (con oltre 15 mila abitanti) nei quali nessuno dei candidati ha raccolto più del 50 per cento delle preferenze. Sulla tornata di voto di oggi e domani però, come sempre per i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati