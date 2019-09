di Marco De Risi

Davanti ai rapinatori, armati e mascherati, ha difeso il bimbo di 18 mesi che le era stato affidato: è una baby sitter di 20 anni la protagonista della vicenda che avvenuta a Roma in via dell'Umanesimo, Eur.La giovane sta stirando quando sente dei rumori arrivare dalla porta di ingresso: al volo capisce tutto e in un istante nasconde il piccolo, che per fortuna sta sonnecchiando, in una camera da letto di cui chiude a chiave la porta, poi torna sui suoi passi e impugna il ferro da stiro per affrontare i due banditi che stanno perlustrando l'appartamento al quinto piano. Hanno il volto coperto da calze, in mano stringono cacciaviti. Lo scontro avviene nel salone: la ventenne lotta con tutte le forze, ma i due banditi le strappano il ferro da stiro con cui la colpiscono più volte. La baby sitter continua a combattere e a urlare: i rapinatori caspiscono che è meglio tagliare la corda.La baby sitter va a sincerarsi delle condizioni del piccolo e poi chiama la polizia. Di lì a poco scatta la caccia ai banditi. Un equipaggio del 118 visita la ventenne che ha alcuni lividi e ustioni sul corpo: trema, singhiozza, ma riesce a riprendersi. Con il cuore in gola arrivano i genitori del piccolo. Abbracci e lacrime davanti agli agenti.