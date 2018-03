Baby pensionata da record: a 29 anni smette di lavorare dopo soli 14 anni di contributi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unada record. Si tratta di una donna friulana il cui caso è stato messo in onda in un servizio a. La signora ha smesso di lavorare a, con 14 anni 6 mesi e un giorno di contributi versati.Oggi la donna ha 64 anni ed è nonna e da diversi anni vive con il 94% dello stipendio che riceveva da lavoratrice. Il caso è decisamente raro ma non unico. Infatti il decreto legge che varò le baby pensioni e che costa ancora oggi il 0,4% del Pil compie in questi giorni 45 anni.Il caso della signora ha indignato molti cittadini e ha suscitato moltissime polemiche.