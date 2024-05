Al via da oggi la stretta contro gli autovelox “selvaggi” e le “zone 30” voluta da Matteo Salvini. Non a caso - e dopo le polemiche delle scorse settimane - il ministro delle Infrastrutture ha ribadito: «Basta fare cassa sulle pelle degli automobilisti e basta multe selvagge. Gli autovelox saranno installati solo per prevenire incidenti».

Roma, in campo 40 nuovi autovelox: dalla Flaminia alla Cassia, controlli sulle strade dove si corre di più

VISIBILI

In Italia, secondo il Codacons e in base alle ultime stime del sito specializzato Scdb.info, ci sono 11.303 apparecchi per la rilevazione automatica della velocità installati lungo le strade. Ma in futuro non saranno più “nascosti” dietro una curva sulle provinciali oppure non potranno essere montati dove il limite è inferiore ai 50 chilometri orari. E tanto basta per disinnescare le zone a 30 chilometri orari, annunciate dalle amministrazioni a Roma, Milano o Bologna. Gli autovelox dovranno, invece, essere ben visibili e segnalati agli automobilisti in anticipo.

Oggi verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale, atteso da circa 14 anni, firmato dai ministeri delle Infrastrutture e quello degli Interni per disciplinare l’installazione degli autovelox. Rispetto al passato, i rilevatori dovranno essere autorizzati con un provvedimento prefettizio, limitando di conseguenza gli spazi di manovra delle singole amministrazioni. Soprattutto, la presenza degli “occhi elettronici” dovrà essere segnalata con adeguato anticipo: più precisamente, almeno un chilometro prima fuori dei centri abitati, 200 metri sulle strade urbane a scorrimento veloce e 75 metri sulle altre strade, come quelle più centrali e residenziali.

Nel tentativo di evitare contravvenzioni selvagge, il decreto introduce per la prima volta la distanza minima tra un dispositivo e l'altro. Come detto, poi i rilevatori non si potranno utilizzare dove vige un limite di velocità ridotto, cioè sotto i 50 chilometri orari nelle strade urbane. In quelle extraurbane, invece, saranno soltanto se il limite di velocità imposto in quel tratto non è inferiore di 20 km orari al limite massimo (cioè 110 km/h).

Sempre in ottica di trasparenza, le forze dell’ordine e le polizie locali possono utilizzare gli autovelox a bordo di un veicolo in movimento (come un’auto di pattuglia) soltanto se c'è la contestazione immediata. In caso contrario, dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili. Il decreto dà un anno ai sindaci per rimodulare e adeguare i dispositivi già installati. Resta invece da sciogliere il nodo dell'omologazione, che non viene toccato dal provvedimento. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che le multe emesse tramite dispositivi meramente approvati, e non omologati, sono nulle. Un principio che rischia di provocare una valanga di ricorsi.

Al riguardo, Comuni e Province hanno già chiesto un intervento urgente. Il Mit starebbe lavorando a una norma ad hoc che potrebbe essere inserita nel disegno di legge sul nuovo Codice della strada all'esame del Senato.