Autostrade, con la revoca della concessione a rischio 7.000 posti

ROMA - L'eventuale decisione del Governo italiano di revocare la concessione di Autostrade per l'Italia senza indennizzo mancherebbero alla stessa Autostrade le risorse per ripagare i circa 10,8 miliardi di euro di debito, con il conseguente fallimento della società. È la valutazione di alcune fonti finanziarie che seguono il dossier di Autostrade. La decisione, secondo le medesime fonti, metterebbe anche a rischio il posto di lavoro di 7.000 dipendenti in Italia (a cui si aggiungerebbe un indotto di altre decine di migliaia di dipendenti). Altra conseguenza, viene spiegato, sarebbe quella sui mercati.



Le agenzie di rating infatti classificherebbero immediatamente il debito di Autostrade per l'Italia e Atlantia al livello «junk» con effetti negativi importanti anche per altre società del Gruppo Atlantia, come Aeroporti di Roma e il Gruppo Abertis, sui loro piani di investimenti e sull'occupazione. Le conseguenze a catena colpirebbero complessivamente un ammontare di debito sui mercati pari a circa 46 miliardi e oltre 31.000 dipendenti. Ultimo aggiornamento: 16:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA