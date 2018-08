Caso autostrade, in campo Cdp Spunta l'ipotesi golden power

di Jacopo Orsini

Fabrizio Palermo, amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, sbarcherà domani a Genova per incontrare il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Ma il numero uno della Cdp non sarà l'unico manager a far visita al governatore. Anche Giuseppe Bono, capo azienda di Fincantieri, e i vertici di Ansaldo Energia, guidati dall'amministratore delegato Giuseppe Zampini, sono attesi da Toti. Due colossi, il primo della cantieristica e il secondo dell'energia, legati storicamente alla città di...