Sarà anche paradossale ma con le vacanze di Natale in lockdown (sia pure con molte dergohe) torna in auge il modulo dell'Autocertificazione. La regola di base da tener presente è molto semplice: serve sempre nei giorni "rossi" e solo qualche volta in quelli "arancioni". Laltra regola importante è che se andate a trovare amici e parenti (massimo in due più figli con meno di 14 anni) non dovete scrivere sul modulo il nome delle persone cui fate visita. ma andiamo con ordine.

Il modello da scaricare --> Clicca qui

I GIORNI GIALLI

Il 21, 22 e 23 dicembre sono giorni gialli dirante i quali è però vietato oltrepassare i confini della propria Regione. In questa fase il modulo di autocertificazione serve se per ragioni "superiori" (lavoro, salute, necessità) si deve fare un viaggio in regioni diverse dalla propria oppure se si deve infrangere il coprifuoco dalle 22 alle 5.

I GIORNI ROSSI

Il modulo (possibilmente compilato, fatelo a casa in un momento di calma) andrà portato con sé sempre quando si esce di casa nelle giornate rosse: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. Ricordiamo sempre che In questi giorni lasciare la propria abnitazione solo per motivi di lavoro, di salute e per necessità improrogabili, che andranno specificate nel modulo. Per evitare storie portatevi l'autocertificazione anche se andate a correre al parco e persino se andate a messa. Vale la pena ricordare che i Vescovi hanno consigliato ai fedeli di recarsi solo nella Chiesa più vicina e di rispettare con scrupolo le norme di distanziamento.

IL COPRIFUOCO

Se per motivi seri dovete uscire durante il coprifuoco dalle 22 alle 5 l'autocertificazione va compilata a maggior ragione. Così come il modulo è essenziale se tornate alla vostra residenza da una seconda casa. Questo viaggio - non durante il coprifuoco - è sempre permesso, anche nei giorni "rossi", ma è bene specificare sul modulo l'indirizzo di residenza o di domicilio.

I GIORNI ARANCIONI

Nella fascia arancione (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, ma in Campania e Abruzzo anche 21, 22 e 23 saranno arancioni) è vietato uscire dal Comune o, se si vive in un Comune al di sotto dei 5mila abitanti, superare la distanza dei 30 chilometri dalla propria residenza. Chi lo farà dovrà portre il modulo con sé. E' sempre in vigore il coprifuoco. Nel proprio comune invece si può circolare liberamente.

LE SECONDE CASE

Il governo ha specificato che sarà sempre possibile raggiungere le seconde case della propria Regione, anche nei giorni rossi. In questo caso servirà il modulo compilato.

Ultimo aggiornamento: 12:23

