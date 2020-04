Coronavirus, Fase 2 e autocertificazioni: restano obbligatorie in questi casi

Coronavirus e autocertificazioni, il periodo di gloria per le stampanti di casa si avvia a conclusione: nella Fase 2 i moduli per l’autocertificazione, nelle differenti versioni delle ultime settimane, con l’allentamento del lockdown non serviranno più, se non per casistiche limitate. Uno dei temi più dibattuti è quello degli spostamenti da regione a regione, tenendo conto che la situazione del contagio in Italia è molto differente da una zona all’altra.

Per questo, appare scontato che vi saranno delle limitazioni per gli spostamenti interregionali, soprattutto per entrare (o uscire) in quelle aree in cui la diffusione del virus appare ancora sostenuta.

In quel caso, gli spostamenti da una regione all’altra, anche dopo il 4 maggio, dovranno essere motivati e dunque servirà l’autocertificazione.



Ultimo aggiornamento: 14:44

