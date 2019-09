Auto perde una bici in autostrada: danni a 4 veicoli e sfiorata la strage

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perde la bicicletta in autostrada e provoca un incidente in cui rimangono coinvolte ben quattro autovetture. E’ successo, ieri mattina, sulla A/24 : un’auto che viaggiava in direzione di Roma, poco prima del casello autostradale di Carsoli, ha perso una bici che si trovava legata nell’apposito contenitore posto sul tetto. La due ruote si è improvvisamente sganciata volando letteralmente sulle altre autovetture che transitavano nella medesima direzione.La bici è piombata rimbalzando sul cofano e parabrezza di ben quattro auto danneggiandole seriamente e solo la prontezza di riflessi dei conducenti ha evitato il peggio. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la Polizia Stradale di Carsoli per permettere la rimozione del pezzi del ciclo e per assistere le persone coinvolte che per fortuna sono uscite del tutto illese dallo strano incidente. La polizia ha anche rilevato i danni alle varie autovetture coinvolte dopo aver messo in sicurezza il tratto stradale coinvolto per permettere alle altre auto di riprendere il transito verso Roma. Dai primi controlli sembra che la bici si sia staccata dalle staffe di fissaggio per un malfunzionamento del portabici ma non si esclude che le staffe non siano state ben ancorate al momento del montaggio sul tetto dell'autovettura.