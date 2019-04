Shopping del governo: 8.280 auto blu e grigie per 168 milioni di euro

di Francesco Bisozzi

In arrivo 7.900 auto grigie, per una spesa prevista pari a 120 milioni di euro. E 380 auto blu, al costo di 48 milioni di euro. Mentre si moltiplicano gli allarmi sulla mancata crescita dell’economia, il governo si appresta a spendere con un tempismo straordinariamente imperfetto poco meno di 170 milioni di euro per rinnovare il parco auto della Pubblica amministrazione. I BANDI È quanto emerge scartabellando i bandi della Consip, la centrale acquisti dello Stato. Il bando per il noleggio di 7.900 auto grigie (vetture...