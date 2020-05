Modello Lombardia, rissa alla Camera M5S-Lega. Giorgetti: «Italia non in svendita»

L'attacco alla sanità lombarda da parte del deputato M5S Riccardo Ricciardi ha scatenato l'ira delle opposizioni costringendo il presidente Roberto Fico a sospendere la seduta durante la quale il premier Giuseppe Conte ha illustrato le misure per l'emergenza coronavirus. L'attacco a M5S è stato al centro anche degli interventi in Aula degli esponenti di centrodestra, inclusa Giorgia Meloni che ha parlato di «precisa strategia» della maggioranza. Ricciardi, attaccando le opposizioni, ha sostenuto che chi attacca il governo sulle misure anti-Covid «propone modello il Lombardia». Grida si sono alzate dai banchi del centrodestra ma Ricciardi ha insistito: «Lei, signor Presidente del Consiglio, doveva fare come Gallera, che in conferenza stampa si presentava puntuale, e annunciava un ospedale per il quale hanno speso 21 milioni per 25 pazienti». Un attacco frontale che però non è piaciuto neanche a tutti i parlamentari M5S tra i quali qualcuno parla di «toni eccessivi» da parte di Ricciardi. Poi, sono volati pugni sugli scranni dai deputati leghisti: a farne le spese anche uno dei microfoni posti sugli scranni dei parlamentari, rotto da un pugno scagliato da un deputato lumbard che -raccontano alcuni esponenti del Movimento Cinque Stelle- assieme ai colleghi, ha abbandonato le postazioni riservate alla Lega per dirigersi verso il centro dell'emiciclo, dove Ricciardi stava parlando, costringendo il presidente Roberto Fico a sospendere la seduta.

«Oggi 116 nazioni chiedono una indagine internazionale indipendente su nascita e diffusione della pandemia e sul comportamento delle autorità cinesi. L'Italia che cosa intende fare? Stare in silenzio per gli aiuti promessi dalla Cina all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che peraltro è parte in causa del disastro?», hanno detto il segretario della Lega, Matteo Salvini e il responsabile Esteri Giancarlo Giorgetti. «Persino il commissario europeo Borrell - ricordano segretario e numero due della Lega - porta l'Unione Europa sulla linea della chiarezza! Il governo italiano continua invece nel comportamento omertoso che conferma la sua politica equivoca nei confronti della Cina». «Non vorremmo - aggiungono - che grazie alla crisi economica generata dal virus diventi facile fare shopping di imprese, infrastrutture e beni italiani per mezzo di capitali generati nel mancato rispetto delle elementari regole sociali e ambientali e utilizzati con finalità geopolitiche. L'Italia non è in svendita». «Una società libera, una economia libera fondata sui valori democratici, come la nostra, esige trasparenza e verità», concludono dalla Lega.



