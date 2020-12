Il nuovo decreto che, in vista del Natale, mette l’Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e arancione nei giorni feriali, non innova le regole dei precedenti Dpcm.

Si potrà fare sport all’aperto senza uscire dal proprio comune nei giorni in cui ci sarà la zona rossa (dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio). Quindi, in quei giorni, si può correre, senza allontanarsi troppo dalla propria abitazione, così come fare un giro in bicicletta.

Tennis e padel

Nei giorni “arancioni” (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) si potrà anche praticare un po’ di attività sportiva individuale, come tennis o padel, ma solo nei centri sportivi all’aperto e senza poter usufruire di spogliatoi.

Possibile anche praticare attività motoria motoria vicino alla propria abitazione tenendosi a distanza e non superando i confini del proprio comune. Una “corsetta” all’aperto o presso aree attrezzate pubbliche e a distanza, almeno di un metro salvo accompagnatori per disabili.

Sempre possibile la pedalata in bici, sia nella vigilia di Natale, come a Santo Stefano o il primo dell’Anno quando, forse, la corsa sulle due ruote è utile per smaltire il cenone del 31. Ci si potrà muovere in bicicletta ma senza superare i confini del proprio comune, rispettando i due metri di distanza e indossando dispositivi di protezione e in forma individuale.

Continuano invece a restare chiuse palestre, piscine e centri di benessere. Così come gli impianti di sci che potrebbero riaprire solo dopo il 7 gennaio.

