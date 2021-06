«Il vaccino Astrazeneca può dare fenomeni di trombosi associati ad un abbassamento delle piastrine. Proprio per questo c'era stata una raccomandazione per un uso preferenziale sugli over 60 anni. Adesso lo scenario epidemiologico è cambiato, con la vaccinazione siamo in una fase più favorevole e si è aperta una riflessione nel Cts ed un confronto con l' Aifa. Nelle prossime ore ci sarà un parere e nessuno deve dubitare che vengano minimamente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati