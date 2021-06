AstraZeneca, Pregliasco: «Scelta su stop vaccino alle persone sotto i 60 anni per prudenza, non per paura»

«Minimizzare minimi rischi, si interpreti così la decisione del governo sull'esclusione della somministrazione del vaccino AstraZeneca alle persone sotto i 60 anni». Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano e presidente Anpascon, lo dice all'Adnkronos Salute. «Spero che questa decisione venga interpretata nel modo giusto, ovvero come un'indicazione per permettere di minimizzare minimi rischi e garantire la massima sicurezza. Non è una scelta di incertezza e paura, ma di prudenza. Vediamo che la vaccinazione sta funzionando e serve. Ed è fondamentale arrivare in fondo a questa campagna coinvolgendo tutti. Dunque è importante che anche la comunicazione e le decisioni siano viste nella giusta prospettiva».

