AstraZeneca, circolare del ministero: «Dosi solo agli over 60, per i richiami si passa a Pfizer e Moderna»

È stata emanata dal ministero della Salute la circolare di “Aggiornamento” del parere del CTS sui vaccini.

La circolare, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero Gianni Rezza, indica che il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca «viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo)». Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, si legge, «il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRNA (Comirnaty o Moderna), da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose». Sono circa 900mila gli italiani sotto i 60 anni che hanno fatto la prima dose di vaccino con Astrazeneca e ora dovranno effettuare il richiamo con Pfizer o Moderna.

APPROFONDIMENTI VACCINO AstraZeneca, seconda dose Pfizer o Moderna per gli under 60: i tempi... ROMA Vaccino agli adolescenti, Locatelli: «Vaccinare anche in... ESTERI Pfizer, la Germania sconsiglia il vaccino agli adolescenti da 12 a 17... INVISTA AstraZeneca, Locatelli (Cts): "Seconda dose con altro vaccino a under... INVISTA Speranza: "Vaccini strumento fondamentale, dobbiamo accelerare ancora" COVID Johnson&Johnson, nessuno stop al vaccino monodose. Locatelli:... ASTRAZENECA Camilla Canepa aveva una malattia autoimmune del sangue: era in... IL PUNTO Vaccini, qual è meglio per i giovani? Differenze tra... ROMA Astrazeneca, nel Lazio sospeso Open Week over 18 (9-13 giugno). Altre... SALUTE AstraZeneca, l'Ema: «Più benefici che rischi» COVID AstraZeneca solo sopra i 60 anni e richiamo con Pfizer. Speranza:...

AstraZeneca, la Regione Lazio: «Da oggi agli under 60 soltanto vaccini Pfizer o Moderna»

«Il Comitato tecnico scientifico raccomanda che le Regioni ogniqualvolta promuovano eventi Open Day che sensibilizzano alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2, rispettino le indicazioni per fasce d'età, rendendo quanto più possibile l'approccio alla vaccinazione omogeneo sul territorio nazionale». È quanto si legge poi nel verbale n. 27 del Cts, di ieri, in cui è stato fornito il parere sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca a partire dai 60 anni e sulla possibilità, per chi ha già fatto la prima dose, di completare il ciclo con un vaccino a mRna.