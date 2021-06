AstraZeneca, il Cts frena sui giovani. Stop all'open day a Napoli: saranno iniettati Pfizer e Moderna

AstraZeneca sì, ma meglio se agli over 60, o comunque non a giovani donne. È questa l'indicazione (dell'Aifa e non solo) che l'Asl Napoli 2 sembra aver deciso di seguire, sostituendo il vaccino anglo-svedese nell'open day programmato per domani sera con Pfizer e Moderna. Si attende in tempi brevi un pronunciamento del Cts sull'uso di AstraZeneca nella strategia vaccinale, in particolare fra i giovani. La questione, secondo quanto si apprende, è già all'esame degli esperti del comitato tecnico scientifico.

L'open day - La Asl Napoli 2 ha confermato l'open day di domani sera dalle 19 alle 23 in nove centri vaccinali. Le dosi somministrate saranno di Pfizer e Moderna. La serata era stata prevista con Astrazeneca, poi il cambio dopo gli ultimi sviluppi. Ci sono quindi domani sera 4.000 dosi di Pfizer e Moderna che verranno somministrate a cittadini dai 18 anni in su. Il territorio della Asl Napoli 2 comprende un'ampia parte della provincia partenopea, dall'area flegrea all'entroterra giuglianese, più le isole di Ischia e Procida. A differenza di quanto previsto inizialmente ci vorrà la prenotazione, che si potrà effettuare da domani mattina sul sito dell'Asl Napoli 2. Le somministrazioni saranno effettuate presso i centri di: Pozzuoli - Palazzetto dello Sport, Bacoli, Giugliano Scuola Montalcini, Villaricca, Mugnano, Acerra, Frattaminore, Cardito, Afragola.

Le indicazioni - Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni del Gr1 su Rai Radio1 ha dichiarato: «Sappiamo che il vaccino AstraZeneca è indicato sopra i 60 anni. Ciò non significa che non possa essere usato al di sotto dei 60 anni, ma è evidente che più si abbassa l'età, minore è sicuramente il rischio di sviluppare la malattia grave» causata dal Sars-Cov-2. Quindi, «soprattutto nelle donne, dove sono state osservate alcune complicanze legate a questo vaccino, va usato probabilmente con maggior giudizio». E ha sottolineato che «nel dubbio debba esserci la massima precauzione possibile».

Sulla questione, sollevata nei giorni scorsi da alcuni esperti, per Sileri «va data una risposta a partire da Aifa e poi da tutti gli enti che, anche a livello europeo centrale, fanno la farmacovigilanza». «È chiaro - ha concluso - che la raccolta dei casi, non solo quelli italiani, aiuterà a dare risposte. Nel mentre, se ci sono dei problemi nei soggetti più giovani, è chiaro che lì l'indicazione, a fronte del rapporto rischio beneficio, può venir meno. Ma tutto questo sotto i 30 anni».