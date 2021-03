AstraZeneca, professoressa muore di trombosi a 46 anni a Palermo: «Nell'anamnesi presente il vaccino»

Cinzia Pennino è morta a causa di una trombosi dopo che le era stato somministrato il vaccino Astrazeneca. Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all'Aifa il decesso dell'insegnate di 46 anni. Alla donna era stato somministrato il vaccino anti Covid nei giorni scorsi.

«La paziente è giunta al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il 24 marzo in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale. - dice il nosocomio in una nota -. Trasferita presso la Terapia Intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari è deceduta questa mattina». «Come previsto in tale circostanza - conclude - il caso è stato segnalato all'Aifa e alla autorità giudiziaria». Cinzia Pennino insegnava all'istituto Don Bosco Ranchibile.

Gli accertamenti

«La correlazione fra la morte della donna e il vaccino non è per niente scontata - dice Renato Costa, come riporta il Giornale di Sicilia, commissario per l'emergenza Covid a Palermo - L'autorità giudiziaria farà i necessari accertamenti, ma al momento non si può parlare di alcuna correlazione». Cinzia Pennino insegnava Scienze all'istituto Don Bosco di Palermo. Era molto apprezzata da colleghi e studenti e non solo come docente. I colleghi la descrivono come una "persona solare, sempre allegra e disponibile con tutti". Da molti anni era impegnata nel volontariato, soprattutto nel centro salesiano Santa Chiara dell'Albergheria e nel Vis, con cui ha partecipato a diverse missioni in Africa, nei villaggi poverissimi del Senegal.