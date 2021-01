Vaccino, l'Ue contro AstraZeneca: «Impegni da rispettare, si pubblichi il contratto». Giallo sul vertice previsto in serata

È scontro tra AstraZeneca e i vertici Ue sulle forniture dei vaccini anti Covid. Si apprende dalle fonti Ue, che sottolineano che l'incontro con il comitato direttivo europeo - fissato alle 18:30 - riguarda la consegna delle dosi. Nel frattempo si rincorrono smentite e conferme su un presunto rifiuto di AstraZeneca nel voler partecipare al vertice di questa sera. Non è ancora chiaro, infatti, se il colosso farmaceutico parteciperà all'incontro. Un giallo che arriva dopo la contestazione dell'Ue nei confronti del Ceo dell'azienda, Pascal Soriot sulle presunte inadempienze della casa farmaceutica nei confronti della Ue. Fonti Ue poi confermano la partecipazione di AstraZeneca alla riunione del comitato direttivo della Ue sui vaccini, programmata per oggi pomeriggio.

Ad alimentare la polemica è stata l'intervista rilasciata dal Ceo di AstraZeneca, nella quale il numero uno dell'azienda ha insistito sul fatto che non vi è alcun obbligo contrattuale - da parte dell'azienda - nei confronti dell'Unione europea. Nel frattempo un funzionario della Commissione europea - citato da Politico - ha chiarito che AstraZeneca risponderà in forma scritta al Commissario europeo per la Salute, Stella Kyriakides. Il Commissario ha infatti chiesto maggiori dettagli sulla vicenda, ma AstraZeneca non ha ancora confermato la notizia.

