AstraZeneca al posto di Moderna, vaccino sbagliato per 11 trentenni: l'errore all'hub di Empoli

Un nuovo caso di vaccino somministrato per sbaglio. Undici ragazzi, di età media 36 annii, dovevano essere vaccinati con il Moderna e hanno invecere ricoveuto per errore l'AstraZeneca. È accaduto stamani nell'hub vaccinale di Empoli (Firenze). A rendere noto quanto accaduto la Asl Toscana centro che spiega di aver già individuato e intercettato le persone alle quali è stato somministrato il vaccino sbagliato, residenti nelle province di Firenze e Pistoia.

APPROFONDIMENTI MARANO AstraZeneca, contrae il Covid pochi giorni dopo la seconda dose:... VACCINI Seconda dose Pfizer, quanto si può posticipare nel Lazio?... COVID19 Johnson e Johnson, casi di sindrome Guillain-Barre: l'Ema studia... LA GUIDA Vaccini Lazio, come anticipare la data del richiamo: differenze tra... VARIANTE DELTA Green Pass solo con la seconda dose e mascherine all'aperto: le...

AstraZeneca, contrae il Covid pochi giorni dopo la seconda dose: Paolo muore a 72 anni

Vaccino sbagliato, come è stato scoperto

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il personale sanitario: al termine della mattinata ha scoperto che il conto delle fiale utilizzate non tornava. L'Asl fa sapere che rimedierà proponendo loro una seconda dose 'eterologà utilizzando un siero diverso da AstraZeneca. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, Paolo Morello Marchese, si è scusato per l'accaduto e spiegato che «attraverso il rischio clinico aziendale si procederà con un audit per ricostruire la dinamica della seduta e le ragioni dell'errore compiuto al fine di evitarne la ripetizione».

Variante Delta, Ema: vitale fare le due dosi di vaccino, mix sicuro ed efficace