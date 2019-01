Incidenti stradali con colpa, ne provocano più le donne che gli uomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'era un proverbio, qualche decennio fa, che ora non usa più, perché non è "politically correct". Diceva:. Era nato in epoca storica, quando erano ben poche le donne che guidavano. Poi ci hanno spiegato che non era affatto vero, e anzi che era vero il contrario, perché ad essere più spericolati, più indisciplinati, spesso più aggressivi, meno rispettosi delle regole sulla strada, erano più gli uomini che le donne.Ora però c'è un'analisi fresca fresca, condotta da Facile.it su dati ufficiali 2018. Lo studio prende in esame tutti i sinistri denunciati alle assicurazioni nel corso dell'anno che si è appena chiuso. Ebbene,mentre. Un dato che farà certamente discutere.Un altro luogo comune a venir sfatato è quello della presunta pericolosità dei neopatentati. A fronte di una media nazionale del 3,83% di assicurati che, avendo denunciato nel 2018 un sinistro con colpa, peggioreranno la propria classe di merito, tra gli automobilisti con età compresa tra i 18 e i 20 anniha fatto registrare un incidente con colpa.