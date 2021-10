Arcuri indagato per peculato e abuso d'ufficio nell'inchiesta sulle mascherine

Domenico Arcuri, ex commissario per l'emergenza Covid, è indagato per abuso d'ufficio e peculato nell'ambito dell’inchiesta sulle prime forniture di mascherine da parte dell’intermediario Mario Benotti, ex giornalista Rai. L'indagine coinvolge, tra gli altri, anche gli imprenditori Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. Arcuri, interrogato sabato a Roma, venne iscritto anche per il reato di corruzione, fattispecie per la quale i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, hanno sollecitato l'archiviazione.

