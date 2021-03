La novità principale per chi abita in una zona che diventa arancione scuro o zona arancione rafforzata è il divieto di «recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale». Non si possono nemmeno raggiungere le seconde case. Non si può uscire dal proprio comune, anche se di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ci si può spostare in un comune vicino solo se ci sono particolari necessità, servizi o prodotti da acquistare che nel proprio comune non si trovano. Per il resto, rimangono in vigore, inoltre, tutte le regole previste per la zona arancione semplice. Il senso della fascia arancione rafforzata è un compromesso che consenta più libertà rispetto a una zona rossa ma più restrizioni della zona colorata di arancione poiché in questi territori si registra «uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto». Abbiamo messo insieme domande e risposte (Faq) formulate dalle varie regioni che hanno emesso ordinanze per colorare alcuni comuni o province intere di arancione scuro.

Posso andare a far visita a parenti/amici?

No. Gli spostamenti sono vietati sia in entrata che in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei comuni stessi, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Quindi no, non è possibile, salvo le situazioni di necessità, come accudire o assistere un parente, amico o conoscente. Non sono consentiti nemmeno gli spostamenti verso le abitazioni private. Né sono consentiti gli spostamenti in altri comuni degli abitanti di quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Posso andare a fare acquisti nei negozi? Se sì, in quali?

E’ possibile l’acquisto di beni, servizi e utilità, essendo le attività economiche consentite, così come avviene in zona arancione. I negozi rimangono chiusi solo in zona rossa, dove è concesso aprire esclusivamente gli esercizi commerciali che si occupano di prodotti essenziali: farmacie, alimentari, ferramenta. I centri commerciali rimangono chiusi nel weekend.

Posso fare una passeggiata con mio figlio?

E’ possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In tale contesto, una passeggiata col figlio è possibile, in prossimità della propria abitazione. Posso fare attività fisica? Se sì, dove? Sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.

Posso andare dal parrucchiere/estetista (nel mio comune e al di fuori)?

Sì, nel proprio comune. In un altro comune se il servizio non è presente nel proprio.

Gli spostamenti dei nonni che devono accudire i nipoti in DAD sono consentiti?

Sì, gli spostamenti per ragioni di cura sono sempre consentiti.

Posso uscire dal mio comune per ritirare l’asporto nel comune confinante, se quel tipo di esercizio non è presente nel mio comune?

Sì.

Posso spostarmi nel comune confinante per raggiungere un negozio/servizio non presente nel mio?

Sì, è possibile.

Posso andare nella mia seconda casa (anche dentro lo stesso comune)?

Sì, ma solo per ragioni di necessità (manutenzione, ecc.).

Posso ritirare colazione/caffè d'asporto?

Sono consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.), permesse nelle zone arancioni del Paese. I bar possono fare attività da asporto dalle 5 alle 18.

Posso portare mio figlio al parco?

No, l’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione. Ma si può andare a fare shopping nei negozi fuori dal proprio comune, dice il sito della regione Emilia Romagna (questo punto sta sollevando molte polemiche e confusione).

Gli atleti agonisti che devono partecipare a manifestazioni di preminente interesse nazionale riconosciute dal Coni possono continuare gli allenamenti?

Sì.

Le scuole come si regolano?

È sospesa la didattica in presenza nelle scuole d'infanzia in Lombardia ma a Bologna no, sono sospese invece dapperutto (in zona arancione rinforzato) le primarie e secondarie di primo e secondo grado (scuole medie e superiori).

Scuole chiuse in zona rossa, Miozzo (Cts): «Preoccupati». Scontro su misure in arancione

Quali dispositivi si devono indossare?

Nell'ordinanza della Lombardia si raccomanda di indossare le mascherine chirurgiche o le FFp2 sui mezzi di trasporro pubblici, non le mascherine di comunità (fatte di stoffa o altri tessuti).

È consentito l’uso della bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. Inoltre, come specificato nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri, è possibile sia in zona arancione che rossa, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

