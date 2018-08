Salvini sulla nave ong Aquarius. Il vicepremier scrive così su Twitter. ​«Nave ong Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra. Può andare dove vuole, non in Italia! Stop trafficanti di esseri umani e complici, #portichiusi e #cuoriaperti».



Nave ONG Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra.

Può andare dove vuole, non in Italia!

STOP trafficanti di esseri umani e complici,#portichiusi e #cuoriaperti — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 13 agosto 2018

Toninelli chiama in causa Londra. «L'Ong Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi». Lo scrive il ministro dei trasporti e infrastrutture Danilo Tonielli su Twitter.

L'Ong #Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera di Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 13 agosto 2018

