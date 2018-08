Aquarius, migranti in sei paesi europei. Amnesty: Italia e Malta vergognose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei paesi dell'Unione europea hanno raggiunto l'intesa per accogliere i migranti a bordo dell'Aquarius, la nave di soccorso di Sos Mediterranee e di Medici Senza Frontiere che ha a bordo 141 persone messe in salvo venerdì scorso a largo delle coste libiche: lo riferisce El Pais citando fonti del governo di Madrid. La Spagna, ne accoglierà 60. All'intesa partecipano anche Francia e Portogallo, quest'ultimo accoglierà 30 migranti, e gli altri tre paesi non resi noti. Secondo i media di Lisbona, l'Aquarius attraccherà a Malta.Il governo spagnolo aveva affermato oggi che «sicuramente» e «nelle prossime ore» vi sarà «una soluzione condivisa» all'interno dell'Unione europea per offrire un porto sicuro ad Aquarius. Secondo quanto si legge sul sito di El Mundo, fonti della Moncloa hanno spiegato che la Spagna in questo momento è impegnata «in intensi negoziati che richiedono riservatezza» con altri paesi membri della Ue. E hanno espresso ottimismo sulla possibilità che questi negoziati si possano «tradurre» in una risposta «comune e solidale» alla situazione dell' Aquarius.Riguardo poi alle critiche che sta ricevendo il governo spagnolo per non aver offerto un porto alla nave soccorso, che invece aveva accolto lo scorso giugno quando aveva 629 persone a bordo, le fonti difendono l'esecutivo affermando che «la Spagna non ha cambiato posizione» e ribadendo, come detto ieri, che in questo momento i porti spagnoli non sono i più sicuri per la nave perché non sono i più vicini.Dal governo del premier socialista Pedro Sanchez invece si sottolinea che se in questo momento si riuscirà a trovare «una soluzione comune europea» questa sarà conseguenza di quanto fatto a giugno da Madrid quando l'allora appena insediato esecutivo socialista aprì il porto di Valencia all'Aquarius, dopo il rifiuto di Italia e Malta.È «pura crudeltà» il «vergognoso rifiuto» di Italia e Malta di acconsentire allo sbarco dei migranti dell'Aquarius. Lo afferma Amnesty International in una nota. «Queste persone hanno sfidato con coraggio viaggi pericolosi e condizioni inumane in Libia solo per finire bloccati in mare per governi che vergognosamente hanno abdicato alla propria responsabilità di proteggerli», afferma Maria Serrano, del settore migranti della Ong. «I governi europei devono smetterla di giocare con le vite umane».