Aquarius, Salvini replica a Francia: «Hanno respinto 10mila persone» Farnesina convoca l'ambasciatore

«I francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l'Italia, tra cui moltissime donne e bambini», ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Sommessamente - aggiunge - ricordo poi che, sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l'instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia. L'Italia oggi è tornata centrale e ha risvegliato l'Europa, spero che tutti i Paesi diano il loro contributo per l'obiettivo comune: difesa delle frontiere esterne, difesa del Mediterraneo». La Farnesina ha convocato l'ambasciatore francese dopo le dichiarazioni di ieri del presidente Emmanuel Macron sul caso Aquarius. «Una forma di cinismo e di irresponsabilità» da parte dell'Italia, aveva detto Macron al termine del consiglio dei ministri a Parigi secondo quanto riferito dal portavoce Griveaux. La posizione del governo italiano sui migranti «è da vomitare», aveva attaccato il portavoce del partito di maggioranza francese En Marche.

La nave Aquarius, con a bordo 629 persone è in viaggio verso Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di navi italiane. Quattro donne incinte che si trovavano sulla nave sono state portate ieri a Lampedusa. Macron ha reso omaggio al coraggio della Spagna sul caso dell'Aquarius respinta dai porti italiani: è quanto riferito sempre dal portavoce. «Se una nave avesse la Francia come costa più vicina - ha spiegato - potrebbe attraccare» in Francia perché «questo è il diritto internazionale».

