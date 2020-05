Una buona notizia da Spoltore in Abruzzo sul fronte Covid. Tra i guariti, anche un'anziana di 96 anni che da tempo è ospite di una casa di riposo fuori città. «Quattro sono purtroppo le vittime che ci risultano» dice il sindaco Di Lorito «e a questo punto la speranza è che possano essere le sole ad aver perso la vita in questo drammatico periodo».



In questo momento ci sono 8 persone seguite in ospedale, nessuno in terapia intensiva, e 21 monitorati dalla sorveglianza attiva nelle abitazioni. Due, invece, le persone ospiti di Rsa che hanno contratto il virus. L'età media delle persone contagiate è 56 anni. Ultimo aggiornamento: 10:30