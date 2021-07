Anguria, prezzi in linea con la media stagionale

L'anguria è la regina indiscussa della tavola estiva anche per il 2021. Prezzi in linea con la media stagionale e un ottimo grado zuccherino per l'anguria prodotta in campo aperto: è questo l'identikit del frutto più apprezzato nei mesi del caldo. L'anguria, con le sue qualità di croccantezza, dolcezza e capacità di dissetare, è certificata in particolare dall'ufficio studi del Centro Agroalimentare Roma (Car) anche con una buona disponibilità e una buona richiesta. La proposta del Car va da quelle tonde, a quelle tonde nere fino alle baby angurie.

APPROFONDIMENTI DIETA Dieta, cosa mangiare con questo caldo? Occhio a questi errori, i cibi... DIETA Dieta dell'estate, come superare (e vincere) la prova costume: i...

Dieta, come dimagrire bevendo acqua: i 5 trucchi che (forse) ancora non conosci

Nella stagione più calda confermate dagli esperti le buone proprietà del "cocomero" ai fini di salute che lo accreditano come fonte di minerali come potassio e magnesio. È inoltre una buona fonte di vitamine C e A (più beta carotene, che aiuta a produrre vitamina A) e ha discrete quantità di vitamine B1, B5 e B6. Nel frutto è anche presente una forte concentrazione di alcuni antiossidanti, che regolano i radicali liberi dannosi per le cellule nel corpo: ad esempio il licopene, che conferisce all'anguria il suo colore rossastro, è uno di quegli antiossidanti, insieme alle vitamine C e A.

Dieta, cosa mangiare con questo caldo? Occhio a questi errori, i cibi da evitare

L'anguria è consigliata e inserita da Coldiretti nella top ten della tintarella della salute: secondo infatti l'organizzazione agricola una dieta adeguata per una abbronzatura sana e naturale si fonda sul consumo di cibi ricchi in vitamina A che favoriscono la produzione nell'epidermide del pigmento melanina che protegge dalle scottature e dona il classico colore scuro alla pelle. Sul podio del «cibo che abbronza», secondo la speciale classifica stilata dalla Coldiretti, risulta esserci dunque l'anguria insieme a carote, radicchi e albicocche, insalate, cicoria, lattughe, meloni, peperoni, pomodori, fragole o ciliegie.